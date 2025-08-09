Jaime Roldán, un aventurero colombiano que encontró en su pasión una misión literaria
Jaime Roldán es un viajero apasionado por la literatura que sueña con llegar a Alaska desde Medellín, recorriendo el camino en su bicicleta para cumplir un propósito especial.
Durante su viaje, promueve la lectura y la comunicación, compartiendo su gusto por los libros y fomentando la enseñanza en comunidad.
Su travesía previa por Sudamérica de 24,000 kilómetros, tiene el propósito de crear una biblioteca sobre ruedas y promover un sistema de intercambio solidario, en el que comparte sus conocimientos a cambio de insumos esenciales para seguir con su proyecto.