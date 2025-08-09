El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jaime Roldán, un aventurero colombiano que encontró en su pasión una misión literaria

Jaime Roldán es un viajero apasionado por la literatura que sueña con llegar a Alaska desde Medellín, recorriendo el camino en su bicicleta para cumplir un propósito especial.

Durante su viaje, promueve la lectura y la comunicación, compartiendo su gusto por los libros y fomentando la enseñanza en comunidad.

Su travesía previa por Sudamérica de 24,000 kilómetros, tiene el propósito de crear una biblioteca sobre ruedas y promover un sistema de intercambio solidario, en el que comparte sus conocimientos a cambio de insumos esenciales para seguir con su proyecto.