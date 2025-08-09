Hombre desaparece tras ser arrastrado por creciente de quebrada en San Agustín

Neiva

Un fuerte creciente en la quebrada La Estrella, en el municipio de San Agustín. Permitió que, un hombre que intentaba cruzar en motocicleta ignoró la peligrosidad del caudal y fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió en el sector conocido como La Planta, donde la quebrada atraviesa un puente cercano a su desembocadura en el río Naranjos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Agustín, Henry Atiz, indicó que “la víctima sería un habitante de la vereda Sevilla. El hombre y su vehículo fueron arrastrados por la corriente, lo que dificultó la visibilidad y el rescate inmediato debido a la fuerza del agua y la oscuridad de la noche”.

Las labores de búsqueda comenzaron en horas de la mañana, luego de que las condiciones impidieran actuar durante la noche. Equipos de rescate han desplegado operativos en puntos estratégicos del río Naranjos y zonas aledañas. La tarea se complica por el alto nivel del agua y su turbiedad, lo que impide la visibilidad en el cauce.

El alcalde municipal, Heber Nel Muñoz Yasnó, informó que “el operativo cuenta con el apoyo del equipo de dron de la Alcaldía, además de la colaboración de concejales, presidentes de juntas de acción comunal y la comunidad en general. La búsqueda se centra no solo en el río Naranjos, sino también en los puentes que comunican hacia el río Magdalena y otros afluentes cercanos”.