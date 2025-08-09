Grupo armado atacó estación de policía de San Calixto

Municipio de San Calixto en Norte de Santander / Foto Archivo( Alcaldía de San Calixto )

Cúcuta

La población civil del municipio de San Calixto reportó en la madrugada un ataque contra la estación de policía de esa población, en la región del Catatumbo.

Un grupo armado ilegal incursionó en el casco urbano y disparó ráfagas de fusil contra los uniformados que se encontraban en la infraestructura policial.

La acción solo causó daños a la estación, mientras que los policías repelieron la acción violenta por parte de los guerrilleros.

Se informó que varias viviendas aledañas a ese inmueble también recibieron los impactos de armas de largo alcance utilizadas contra los miembros de la fuerza pública.

Por ahora se desconoce que grupo armado ilegal sería el responsable del hecho que generó temor en la comunidad de San Calixto, al norte del departamento.

El Catatumbo vive desde hace casi siete meses una guerra de guerrillas que ha dejado más de 73 mil desplazados, 150 homicidios y ha cobrado la vida de 20 miembros de las fuerzas militares.