Frustran millonaria extorsión a comerciantes de Algeciras y asestan golpe a disidencias

NEIVA

Gracias a información recolectada por labores de inteligencia, se identificó que varios sujetos estaban amenazando, por medio de escritos y llamadas telefónicas, a comerciantes, ganaderos, arroceros, cafeteros y otros gremios productivos del Huila. Su propósito era exigir altas sumas de dinero destinadas a financiar actividades delictivas. Las denuncias permitieron organizar una operación militar para neutralizar este plan de extorsión masiva.

En una acción decisiva realizada en zona rural del municipio de Algeciras, tropas de la Novena Brigada lograron impedir que integrantes de la Comisión Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura residual de las antiguas FARC, concretaran el cobro de las cuotas ilegales. El operativo se llevó a cabo en la vereda El Toro, donde se presentó un enfrentamiento armado.

El coronel Henry Herrera de la Novena Brigada, afirmó que “durante el combate, un integrante de la estructura criminal perdió la vida. En el lugar fueron incautados un fusil M16 calibre 5.56 mm, una pistola 9 mm, 39 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores, una camioneta y tres motocicletas utilizadas para las acciones y movilidad del grupo delictivo. Este material bélico y logístico fue puesto a disposición de las autoridades competentes”.

La rápida reacción de los uniformados evitó que se concretaran las extorsiones. Además, se brindó protección y acompañamiento a las personas que habían sido citadas al lugar bajo amenaza, garantizando su regreso seguro al casco urbano. Con este resultado, se reafirma el compromiso de la Fuerza Pública en la protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad.