Exitoso emprendimiento hondureño logra reutilizar aceite de cocina

El aceite usado en las cocinas ahora tiene una nueva utilidad gracias a la iniciativa liderada por Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras.

Este emprendimiento transforma el aceite que ya no sirve para freír alimentos en jabones artesanales y alimento para mascotas, contribuyendo así a reducir la contaminación, a prevenir riesgos para la salud de los consumidores y promover prácticas sostenibles.

Además, el proyecto impulsa y promueve la educación ambiental en comunidades, y restaurantes, enseñando la importancia de aportar a la sostenibilidad ambiental y evidenciar cómo su reutilización puede generar beneficios económicos, sociales y ecológicos.

