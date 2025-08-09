Esta semana iniciará la discusión del Presupuesto para 2026 en el Congreso: Estos son los detalles

Conozca las 'perlas' que llevaría el Presupuesto General de la Nación del 2022. Foto: Getty Images( Thot )

Colombia

El próximo miércoles 13 de agosto empezará en las comisiones económicas del Congreso de la República la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026.

La sesión está citada para a las 9 de la mañana, se espera que asistan el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora del DNP, Natalia Molina, el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar y el contralor general, Carlos Harán Rodriguez.

Hay que recordar que en esta ocasión el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el próximo año es de 557 billones de pesos, de los cuales 26,3 billones dependen de la aprobación de una nueva reforma tributaria.

Según explicó el ministro de Hacienda, las carteras con los presupuestos más altos para 2026 son Educación, que sube de $ 81.6 billones a $ 88.2 billones, Salud con $ 78.1 billones, Defensa con $ 68.9 billones, Trabajo $ 59.4 billones y Transporte que alcanza los $ 20.3 billones.

Así mismo, mencionó Ávila que en este presupuesto de 557 billones de pesos se incluyen los recursos necesarios para la realización de las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República, cifra que equivale a 6.9 billones.

Frente a este trámite hay que recordar que desde el Centro Democrático ya anunciaron que pedirán que el proyecto del presupuesto sea devuelto al Gobierno Nacional, para que sea ajustado a “una versión más realista, responsable y alineada con las verdaderas necesidades de la Nación”.

Así mismo, el presidente del Congreso, el senador del partido Liberal, Lidio García, indicó que espera que el Presupuesto General de la Nación logre su aprobación en el legislativo no tenga que ser expedido por decreto.

“Esperemos que sea del agrado de todos los colombianos y que si es aprobado pueda salir de manera distinta como pasó el año inmediatamente anterior”.