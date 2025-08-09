En el departamento de Boyacá, no habrá pruebas Saber 11 este domingo 10 de agosto

Tunja

El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que informó que no habrá pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y validación del bachillerato académico, este domingo 10 de agosto, para ninguno de los estudiantes que debían presentarla en el departamento de Boyacá, debido a la imposibilidad del envío del material y desplazamiento del personal, por el bloqueo que se presentaba entre Ventaquemada y Tunja, en ambos sentidos, por el paro campesino paramero.

Al respecto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, manifestó su inconformidad con la noticia: «tomó una decisión que no compartimos, de aplazar las pruebas Saber 11, por el bloqueo. Nosotros ya les habíamos dicho a ellos que acordamos con los manifestantes el paso. Se sale de nuestra resorte, como en la mayoría de decisiones que toman desde el nivel central (...) Le he dado la instrucción al secretario de Educación, Eddy Reyes, que acuerde la fecha inmediatamente y que no se nos aplace la entrega de resultados, porque eso es importante para que los estudiantes se presenten a las universidades».

Las pruebas no quedan canceladas sino que quedan aplazadas y el Icfes se encargará de dar la nueva fecha, ya que fue imposible que llegara el material y la operación del personal asignado en los 27 puntos autorizados en los que el 100 % de los estudiantes del departamento, presentarían estas pruebas.

La reprogramación se hará en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes. La nueva fecha será informada oportunamente a través de los canales oficiales.