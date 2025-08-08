Procuraduría pide plan para prevenir alteración de orden público en Bogotá

Colombia.

El Ministerio Público hizo la solicitud, tras los recientes hechos que se presentaron en el Movistar Arena cuando un grupo de personas protagonizó disturbios con objetos contundentes, previo al concierto de la agrupación argentina ´Damas Gratis´.

Recordemos que, durante los hechos, a las afueras del Movistar Arena murió un joven, que, según lo informado desde la Alcaldía de Bogotá, habría sido arrollado por un vehículo.

Ante esto, el Ministerio Público solicitó un reporte acerca de las acciones adelantadas por la administración distrital respecto a las medidas que están tomando para prevenir a corto y largo plazo este tipo de situaciones.

Según la Procuraduría, la solicitud se hizo con el fin de que se tomen decisiones que garanticen las alternativas de recreación, deporte y esparcimiento para los habitantes de Bogotá.