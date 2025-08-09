Sometimiento y desmovilización golpean al Clan del Golfo y al ELN en Risaralda

El Ejército Nacional reportó dos resultados en su ofensiva contra los grupos armados organizados en el occidente de Risaralda: el sometimiento a la justicia de un integrante del Clan del Golfo y la desmovilización voluntaria de un miembro del ELN.

En la vía que conecta el corregimiento de San Antonio del Chamí con el casco urbano de Pueblo Rico, tropas motorizadas fueron abordadas por alias Luis T., quien confesó pertenecer al componente criminal focalizado del Clan del Golfo y manifestó su intención de someterse a la justicia.

Según información preliminar entregada por el Ejército, este hombre se encargaba de vigilar vías terciarias, reportar movimientos de la Fuerza Pública y la población, y facilitar el control de la minería ilegal por parte de su estructura.

En otro hecho, alias Niche llegó hasta la capital de Risaralda para entregarse a soldados del Batallón San Mateo. Este hombre afirmó haber pertenecido por más de un año a la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN.

La entrega voluntaria de ambos sujetos, dice el Ejército, debilita las redes criminales en el departamento, y también aporta información clave para las operaciones en curso contra el narcotráfico y la minería ilegal, ya que será analizada por inteligencia militar.

Las operaciones, desarrolladas por el Batallón de Artillería de Campaña N.º 8 San Mateo bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, fortalecieron la presencia militar en municipios como Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría.