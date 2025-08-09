Distribuidores de combustible reportan mejora en ventas

Cúcuta

Los distribuidores de combustible en Norte de Santander lentamente empiezan a recuperarse en sus ventas después de algunos meses difíciles por la disminución en el consumo.

El gerente de Coomulpinort Mario Arévalo dijo a Caracol Radio que “en el mes de julio se presentó un leve aumento, como de un 6% en el consumo o demanda de la gasolina, gracias a unas acciones de las autoridades de policía y del ejercito”.

Explicó que “en los operativos más recientes en el municipio de Pelaya en el departamento de Cesar se lograron válvulas clandestinas alrededor de quince que estaban extrayendo la gasolina y el diésel que va desde Galán a Pozos Colorados en la Costa Atlántica”

Reveló que “este combustible lo sacaban de manera ilegal para abastecer muchas zonas del Catatumbo, se hablaba de que alrededor de cuarenta carros se llenaban para abastecer esta región”.

Dijo finalmente que, “gracias a esos operativos afortunadamente la demanda mejoró porque vuelve hacer normal, como estaba”.