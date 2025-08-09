Creciente súbita en río de Salazar de Las Palmas deja cinco personas muertas

Mueren cinco personas por corriente súbita en Salazar de Las Palmas / Foto Denor

Cúcuta

Las lluvias que se han presentado en las últimas horas en Norte de Santander provocaron la primera tragedia en el municipio de Salazar de las Palmas, al occidente de la región.

La emergencia se presentó luego de una corriente súbita en el río Salazar y que dejó como saldo cinco personas muertas.

Las autoridades informaron que al parecer un grupo de personas tomaron la decisión de salir del municipio de Los Patios disfrutar un paseo en el afluente que terminó en tragedia.

En medio de la emergencia los organismos de socorro intentaron intervenir pero el caudal del río no permitió ninguna maniobra de rescate.

Las víctimas fueron identificadas como: Gloria Patricia González Muñoz de 46 años, Mariela Cristancho, Esperanza Gauta y la menor Blanca Isabela Velandia Cristancho. El menor de edad fue identificado como Danny Stewar Burbano Gauta.

En el hospital del municipio también se encuentran varias personas que fueron arrastradas y que se encuentran lesionadas.

Una comisión de la Sijin se desplaza al municipio ubicado al occidente del departamento para adelantar la inspección técnica a cadáver de las víctimas.

Organismos de socorro del municipio de El Zulia fueron trasladados como apoyo a Salazar de las Palmas para adelantar labores preventivas con la comunidad y evitar nuevas emergencias.

En el municipio hay conmoción, tristeza y dolor por lo ocurrido en medio de un festival de bandas juveniles que se celebraba en el pueblo y donde habían llegado varios visitantes y al parecer dentro de las víctimas se encuentran varias de estas personas.