Autoridades reactivan “operación Esparta” contra nuevos grupos ilegales en el departamento

Cúcuta

Las alertas generadas por la presencia de grupos ilegales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y El Clan del Golfo, en algunos municipios de Norte de Santander provocó la reacción de la Policía Nacional.

Las autoridades “enfilan baterias” para responder con operaciones especiales que permitan devolver la tranquilidad a las autoridades civiles y ciudadanos que han generado los llamados de atención.

El comandante de la Policía en el departamento coronel Néstor Arévalo dijo a Caracol Radio que “”tenemos una estrategia a través de Esparta, hemos lanzado operaciones en el departamento del Cesar contra estas estructuras ilegales para evitar su expansión en la región".

“Estamos desplegando toda nuestra capacidad operativa, judicial y de inteligencia en las áreas limítrofes al Cesar y Santander para poder adelantar acciones de intervención con todas las especialidades en esas zonas”.

Finalmente advirtió que “no vamos a permitir que estas organizaciones al margen de la ley lleguen a esta zona del país adelantaremos las acciones necesarias para garantizar la seguridad a todos los nortesantandereanos”.