Arrancaron los juegos del magisterio en Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué dio apertura el pasado viernes 8 de agosto a la Primera Jornada de los Juegos Deportivos, Recreativos y Culturales del Magisterio 2025, un encuentro que reúne a las y los trabajadores de la educación.

La jornada inaugural, que comenzó a las 8:00 de la mañana, congregó a más de 3.500 servidores públicos del sector educativo en un espacio diseñado para celebrar el talento, la unidad y la vocación del Magisterio.

“Damos apertura a estos juegos que no solo se visten de deporte: se visten de gratitud, se visten de reconocimiento, se visten de amor… para ustedes, los que educan, los que inspiran, los que transforman. Para ustedes, nuestros maestros”, afirmó Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

Los Juegos del Magisterio se organizan desde 2012 como parte del Plan de Bienestar Laboral y de los acuerdos entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Deporte, Fecode y su filial en el Tolima, SUTET-SIMATOL. Su propósito es dignificar la labor docente y promover el desarrollo humano a través del deporte, el folclor y la cultura.

La ceremonia incluyó presentaciones culturales, el desfile de delegaciones, el juramento de los deportistas y el encendido de la llama olímpica, liderado por la docente Julieth Arboleda Machado, reconocida triatleta y campeona nacional en múltiples disciplinas de los Juegos del Magisterio.

Este año, la jornada inaugural marca el inicio de la fase municipal del evento, que continuará con competencias clasificatorias hacia las etapas departamental y nacional.

El evento involucra a educadores de todas las instituciones oficiales del Municipio, promoviendo la integración entre colegas y fortaleciendo la salud mental, el compañerismo y la identidad institucional.