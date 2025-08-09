Andrea Vargas anuncia cuál será su próxima aspiración política

Andrea Vargas, actual secretaria general de la Colombia Humana y líder juvenil del Atlántico, confirmó que este domingo 10 de agosto, en el Paraninfo de la Universidad Reformada, recibirá el respaldo de organizaciones sociales y populares que han proclamado su nombre para aspirar a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

Vargas señaló que su compromiso es “mantener y crecer la representación del Pacto Histórico en el departamento” y destacó que el próximo debate electoral estará marcado por una “disputa ideológica” entre las fuerzas conservadoras, lideradas por figuras como Efraín Cepeda y el alcalde Alejandro Char, y las propuestas de renovación política que respalda el presidente Gustavo Petro.

En su balance de los tres años del actual gobierno, la dirigente resaltó como “joya de la corona” el aumento de cobertura y acceso a la educación superior en el Atlántico, con avances como la apertura del programa de Medicina en la Universidad del Atlántico, la sede de Soledad y mejoras en infraestructura de las sedes de Sabanalarga y Suan. También destacó la gratuidad en la Institución Universitaria de Barranquilla y la inclusión del departamento en proyectos de reforma agraria.

En materia de seguridad, Vargas apoyó la propuesta presidencial de diálogo con estructuras criminales, aunque advirtió que debe ser un proceso “con rigor” para lograr resultados en una Barranquilla golpeada por la inseguridad.

Elecciones en la Universidad del Atlántico

Sobre el proceso de elección de rector en la Universidad del Atlántico, defendió su oposición a la reelección del actual rector Danilo Hernández, calificándola de “postura antiética” y señalando la necesidad de un liderazgo renovado que priorice la calidad académica y la investigación.

“Lo que creemos es que los estudiantes organizados que han luchado históricamente por la universidad sin permitir instrumentalización por parte de fuerzas tradicionales en el departamento, junto a los profesores y los trabajadores podrán proponer a alguien. ¿Cuál es nuestro principal interés? Que los indicadores en materia de investigación suban porque están abajo. Que los indicadores en materia de calidad académica suban porque están estancados“, indicó.

En cuanto al panorama nacional, destacó que el Pacto Histórico es hoy “la fuerza política más grande del país” y que en octubre se definirá, mediante consulta, quién representará a la izquierda en la elección presidencial de 2026. Mencionó a Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhammad, Carolina Corcho, Gloria Flores, Alí Bantú y Daniel Quintero como los principales nombres en disputa, con la posibilidad de que se sume Iván Cepeda.