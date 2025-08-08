Último año de Gobierno Petro: Así reaccionaron sectores políticos a su discurso desde Leticia

Colombia

Sectores políticos reaccionaron al discurso del presidente Gustavo Petro, en su último año de Gobierno. Mientras desde el partido de Gobierno respaldaron su declaración de Estado, sectores de oposición lanzaron cuestionamientos.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, manifestó su respaldo al presidente e indicó que Colombia no debe reconocer ninguna legitimidad o soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa.

“Eso es más colombiano que el champú y el pan de bono, como decimos nosotros. Así que total respaldo del presidente, no podemos dejarnos quitar ni un milímetro de mar, ni un milímetro de tierra. No estamos en el 1800, no estamos en el siglo 17 donde los estados se pasaban al otro y cogían la tierra y territorio por doquier o a la mala. Esto está delimitado”.

Desde el Pacto Histórico también el representante a la Cámara, Alejandro Toro, insistió en que el país buscará soluciones a través de canales diplomáticos.

“Buscaremos soluciones a través de canales diplomáticos y legales. Además, la reunión que se realizará en septiembre será un momento propicio para avanzar, pero contundentemente Colombia rechaza esta decisión unilateral del gobierno peruano”.

Aún así, el representante del Partido Conservador, Luis Miguel López, aseguró que el Gobierno no ha utilizado los canales correctos, a través de la diplomacia, para solucionar la reciente tensión con Perú.

“Todo porque no se utilizan los canales correctos, que es la diplomacia, la estrategia diplomática, la comunicación diplomática entre países, todo indica que pareciera ser todo mejor una estrategia más política, comunicacional de generar noticia que realmente solucionar un problema real”.

De igual modo el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana, insistió en que la Cancillería colombiana ha sido instrumentalizada para la politiquería. Mencionó además que se trata de otro distractor de la opinión pública por parte del Gobierno.

“Lo otro es la Cancillería que debería estar utilizando mecanismos de diálogo permanente, de conversación con los vecinos y resolver como ha sido tradición nuestros conflictos a través del diálogo, ha sido instrumentalizada para la politiquería y ha tenido si no improvisación en el manejo de las buenas relaciones. Ese discurso del presidente Petro no es sino otro distractor de la opinión nacional”.

Además, desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid, señaló que la declaración de estado del presidente Gustavo Petro relación con la soberanía de la denominada Isla de Santa Rosa sobre el Río Amazonas, es un acto de provocación.

“La situación con el vecino país del Perú, país hermano y aliado de Colombia, ha sido muy mal manejada. La vocería no es siquiera la Cancillería, sino el ministro del Interior o en otras ocasiones el mal llamado Pastor Sade. Este planteamiento de Petro desde Leticia hacia la vecina Perú no es más que un acto de provocación e improvisación”.

Pese a los cuestionamientos el expresidente de la Cámara de Representantes y representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, añadió que es fundamental que Colombia haga valer su soberanía y sus derechos en escenarios diplomáticos y bilaterales, “actuando con el compromiso de mantener el respeto mutuo, la cooperación regional y la estabilidad en la frontera sur del país”.