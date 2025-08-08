Transportadores informales bloquearon la calle 60 con avenida Ambalá en Ibagué

Ibagué

Se registró tensión en las calles de Ibagué en la noche del jueves 7 de agosto por el bloqueo de vías que realizaron los conductores de vehículos de plataformas sobre todo en la calle 60 con avenida Ambalá.

La situación fue impulsada por los constantes operativos contra la informalidad en el transporte y la captura del veedor de movilidad, Miguel Salamanca, mientras impedía la inmovilización de un vehículo particular en una de las vías del Aeropuerto Perales en la mañana del jueves.

Algunos de los conductores que ubicaron sus vehículos sobre calle 60 con Ambalá afirmaron que en la ciudad existe persecución por parte de los agentes de tránsito debido a que están realizando hasta 5 retenes en distintos puntos de la capital del Tolima lo que ha ocasionado la inmovilización de varios vehículos que son catalogados por parte de las autoridades como parte de la ilegalidad en el transporte público.

“La gente está trabajando en sus vehículos porque hay mucho desempleo, toca rebuscársela, nosotros queremos es atención por parte de la Alcaldía para que se nos respete el derecho al trabajo”, dijo Luis Alberto Mendoza, vocero de los vehículos de plataforma.

Durante la jornada se registraron varios hechos de intolerancia entre los que está la agresión a un agente de tránsito y el daño del parabrisas de una camioneta cuyo conductor trató de pasar a la fuerza el bloqueo.

Las autoridades de tránsito y de Policía atendieron la jornada de protesta que se realizó por parte de los conductores de plataforma ante el aumento de los operativos.

Se debe resaltar que el incremento de los controles al transporte informal se debe al anunció del gremio de los taxistas de un paro indefinido, protesta que fue conjurada al acordar entre la Alcaldía y los transportadores mayor operatividad contra la ilegalidad.