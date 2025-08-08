Oposición venezolana destaca interés del gobierno de EU por Nicolás Maduro

Cúcuta

La oposición venezolana en el Estado Táchira reaccionó a la nueva recompensa que ha ofrecido el gobierno de los Estados Unidos por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Desde el Estado Táchira, la diputada Karim Vera dijo a Caracol Radio que “para nosotros los venezolanos es muy importante el anuncio de la fiscal de los Estados Unidos, son 50 millones de dolares que refleja que hoy sea el primer presidente del mundo solicitado por la justicia americana. Nosotros aspiramos que esto genere incentivos entre quienes están mas cerca del presidente usurpador Nicolás Maduro y pueda entregarlo a la justicia americana internacional”

Y agrego que “en virtud de la violación de los derechos humanos, en el robo descarado de las elecciones del pasado 28 de julio del 2024 y sobretodo de lo que atenta contra la estabilidad en la región. No podemos olvidar esta categorización del Cartel de los Soles ponen entredicho la seguridad del hemisferio occidental y que nosotros hemos denunciado de manera reiterativa”

Indicó que “hoy tenemos un país sitiado por los cuerpos de seguridad del Estado, tenemos un país cuya ciudadanía esta en profunda tensión y temor porque ciudades fundamentales están tomadas por el régimen, atentado contra el libre tránsito, contra la privacidad e intimidad de la gente”.

En las últimas horas, los venezolanos han denunciado aumento de la represión, y vulneración a sus derechos a través del SEBIN en varios estados venezolanos.