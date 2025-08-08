Dura crítica de Venezuela a EE.UU. por recompensa que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

Tras el reciente pronunciamiento por el gobierno de Estados Unidos informando que aumentan de 25 a 50 millones de dólares en recompensa por información que conduzca el arresto del presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano catalogó esta decisión como “patética”.

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la “patética” recompensa se trata de una “burda operación de propaganda política” y de “la cortina de humo más ridícula” que han visto.

“Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, expresó Gil.

#INTERNACIONAL| El Gobierno de Venezuela repudió la recompensa ofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la… pic.twitter.com/RwZCzzGALw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 8, 2025

Asimismo, el ministro de Exteriores chavista describió el anuncio fiscal como un “show” y un “chiste”, asegurando que es una desesperada distracción de sus propias miserias.

“La patria venezolana no está en venta”, dijo el ministro.