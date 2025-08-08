Internacional

Dura crítica de Venezuela a EE.UU. por recompensa que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

El vicecanciller venezolano Yván Gil dice que esta recompensa es una “burda operación de propaganda política”.

Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos y Venezuela / Matt Anderson Photography

EFE

M. Quintero

Tras el reciente pronunciamiento por el gobierno de Estados Unidos informando que aumentan de 25 a 50 millones de dólares en recompensa por información que conduzca el arresto del presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano catalogó esta decisión como “patética”.

En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la “patética” recompensa se trata de una “burda operación de propaganda política” y de “la cortina de humo más ridícula” que han visto.

“Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, expresó Gil.

Asimismo, el ministro de Exteriores chavista describió el anuncio fiscal como un “show” y un “chiste”, asegurando que es una desesperada distracción de sus propias miserias.

“La patria venezolana no está en venta”, dijo el ministro.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad