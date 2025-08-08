Policía realizó campaña para prevenir accidentes de tránsito en la Vía al Mar

Cartagena

Con el fin de lograr una sensibilización en conductores y pasajeros, la Policía Nacional con sus uniformados expertos en prevención vial, desarrollaron una campaña denominada “la seguridad vial es una responsabilidad de todos y estamos comprometidos a prevenir accidentes de tránsito”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa consistió en entregarle a conductores, peatones y pasajeros un volante con recomendaciones a tener en cuenta, buscando con esto el respeto por las normas de tránsito, invitándolos a una charlas y capacitación, donde al finalizar desarrollan ejercicios prácticos a través pausas activas.

La actividad se llevó a cabo en la Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla, a la altura del kilómetro 17. En las últimas horas, se realizó un estricto control sobre las vías primarias, secundarias y terciarias, con el ánimo de garantizar la seguridad y el bienestar de cada uno de los viajeros, propios y visitantes, para que transiten con total tranquilidad por los distintos corredores viales del departamento de Bolívar.

Con la campaña “la seguridad vial es una responsabilidad de todos y estamos comprometidos a prevenir accidentes de tránsito” se buscan cambios de hábitos, conductas y comportamientos para salvar vidas, logrando generar cultura vial y así seguir disminuyendo las cifras de muertes y heridos en accidentes.

En la campaña se estarán realizando los siguientes controles:

• Control de velocidad vías principales.

• Puestos control de embriaguez

• Campañas pedagógicas

• Puestos de prevención.

• Al igual se entregarán volantes alusivos a esta actividad institucional.

Al respecto, el teniente coronel, John Edwar Correal Cabezas, manifestó, “Este plan de seguridad vial refleja el compromiso de la Dirección de Tránsito con la seguridad vial. Se espera que las lecciones dadas por nuestros uniformados durante esta actividad continúen promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad en las vías, contribuyendo así a la reducción de accidentes y salvaguardando la vida de todos los actores viales”.

La Policía Nacional continuará desarrollando actividades con la premisa de un cambio positivo en todos los actores viales, bajo el lema “Su amigo en el camino”.