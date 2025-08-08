Neiva en alerta por aumento de casos de tosferina en menores no vacunados

Neiva

De estos, 16 han sido confirmados por laboratorio y 2 por nexo epidemiológico. La cifra representa un aumento considerable frente al mismo periodo del año anterior, cuando solo se registró un caso. Las autoridades hacen un llamado urgente a madres y padres de familia.

La mayoría de los casos corresponde a niños menores de cinco años que no han recibido su esquema de vacunación completo. La tosferina es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que puede evitarse con las vacunas incluidas en el esquema regular infantil. Muchos menores nacidos en o después del 2020 no completaron sus vacunas debido a la pandemia.

Lilibeth Galván, secretaria de salud de Neiva, confirmo que “La tosferina se caracteriza por una tos intensa, persistente y prolongada, que puede ocasionar vómito e incluso episodios en los que los niños se tornan morados. A diferencia de una gripe o tos común, esta enfermedad genera crisis severas que deben ser reconocidas a tiempo. Si un niño presenta estos síntomas y no tiene su esquema de vacunación al día, debe ser llevado al médico de inmediato”.

Aunque algunos casos pueden manejarse de forma ambulatoria, la mayoría requiere hospitalización, y las complicaciones pueden ser graves o incluso fatales. Por ello, la Secretaría de Salud insiste en la intensificación de las jornadas de vacunación.