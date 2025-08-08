Muerte de un niño en El Zulia genera cuestionamientos por atención médica / Hospital Juan Luis Londoño de Zulia

Norte de Santander.

La vereda El Mestizo, en el municipio de El Zulia, amaneció en duelo tras la muerte de un niño de 4 años que, según su familia, no habría recibido la atención médica que necesitaba luego de sufrir un atragantamiento con una galleta.

El menor falleció el jueves festivo, dos días después del incidente, y el caso está a la espera de los resultados de la autopsia.

Según relató su tía, todo comenzó el martes en la mañana cuando al pequeño le dieron una galleta. “El niño tuvo un atragantamiento por esa galleta y ahí empezó el suceso de mi sobrino. Mi hermana lo llevó al hospital de El Zulia, donde lo atendieron, le tomaron una placa y le dijeron que todo estaba bien, que ya lo podía llevar a la casa”, contó.

Al día siguiente, la madre decidió volver a llevarlo al centro asistencial al notar que el niño presentaba dificultad para respirar.

“Ella le pidió al médico que estaba de turno que se lo remitiera, que lo chequearan más a fondo, pero él nunca le hizo caso. Todo fue negativo. Ella confió en lo que le dijo y volvió a la casa con su hijo”, aseguró.

El jueves festivo en la mañana, el niño amaneció jugando con su familia, pero minutos después comenzó a faltarle el aire.

“Ella lo agarró, le dio agua y le decía: ‘¿Janner, qué tiene, mi amor?’. El niño convulsionó y ella salió corriendo a la avenida. Gracias a un vecino lo llevaron al hospital”, narró.

En el centro asistencial, según la tía, les dijeron verbalmente que el menor tenía signos vitales muy bajos, pero en la historia clínica aparece que ingresó sin signos vitales. “Para ella fue la dicha más grande pensar que su hijo estaba con vida. No entendemos qué pasó, por qué desde el primer día no lo dejaron en observación como ella pedía”, reclamó.

La familia insiste en que aún no tiene claridad sobre lo ocurrido y cuestiona que el niño fuera dado de alta en dos ocasiones. “Una galleta no se va a quedar tanto tiempo causando daño. Queremos que nos digan la verdad y que se aclare si se hizo todo lo posible para salvarlo”, afirmó.

El caso, que ha causado consternación en la comunidad, sigue bajo investigación mientras se esperan los resultados forenses que definirán las causas exactas de la muerte.