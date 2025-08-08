Muere joven en alud de tierra mientras extraía oro en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En las últimas horas en el norte de Bucaramanga un joven de 20 años perdió la vida y otro hombre resultó herido tras quedar sepultado por un derrumbe de tierra en la quebrada Chapinero, vereda Nuevo Renacer.

La víctima fatal fue identificado como Darlinson Bailarín, oriundo de Rionegro, Santander quien realizaba extracción artesanal de oro junto a David León, de 34 años, el cual se encuentra en supervisión médica.

Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga, mencionó sobre el hecho: “La persona se encontraba cerca a la montaña, tenía unas cmplicaciones de movimiento en masa. Con nuestro equipos y personal capacitado logramos sacar el cuerpo, retirarle el material que estaba encima de él, para así dar paso a las demás autoridades”.

Las autoridades confirmaron que la tragedia estaría relacionada con práctica ilegal de minería artesal, aún siguen las investigaciones del caso.