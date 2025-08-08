Perros fueron rescatados de un criadero clandestino en Bucaramanga

Bucaramanga

Según las autoridades ambientales de Bucaramanga en una vivienda ubicada en Altos de Cacique se llevaba a cabo la actividad comercial de cria y venta de perros. Allí la Unidad de Bienestar Animal de la ciudad encontró 9 caninos de raza Pomerania, 5 Shih Tzu y un perro caniche.

Los animales no contaban con las condiciones mínimas de salud, ambiente y cuidado. El caso fue denunciado por habitantes del sector.

La doctora Laura Acosta, de la Unidad de Bienestar Animal, detalla el estado en le que se encontraron los perros:

“Habían unos con procesos respiratorios, unos con procesos dermatológicos avanzados, como dermatitis alérgicas. Había otro, el caniche, estaba en una baja condición corporal. En cuanto a entorno, no eran las condiciones idóneas, estaban con un espacio muy reducido, donde también se aplicaban químicos que generan realmente procesos corrosivos en la piel de ellos".

Ampliar

Después de la evaluación médico- veterinaria y conforme a los dispuesto a la Ley Ángel, los caninos están recibiendo atención especializada, para luego ser enviados a hogares de paso, mientras son adoptados.

Asimismo, se hizo el proceso sancionatorio por maltrato animal a los responsables. Este caso se suma a las más de 379 denuncias por maltrato que han sido atendidas en la Unidad de Bienestar Animal de la ciudad desd el 2024.