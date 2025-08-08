Bucaramanga

Perros fueron rescatados de un criadero clandestino en Bucaramanga

En una vivienda de Altos de Cacique 14 caninos fueron rescatados. No contaban con condiciones mínimas de salud, cuidado y ambiente.

Laura Acosta, doctora de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga

Paula Maldonado

Según las autoridades ambientales de Bucaramanga en una vivienda ubicada en Altos de Cacique se llevaba a cabo la actividad comercial de cria y venta de perros. Allí la Unidad de Bienestar Animal de la ciudad encontró 9 caninos de raza Pomerania, 5 Shih Tzu y un perro caniche.

Los animales no contaban con las condiciones mínimas de salud, ambiente y cuidado. El caso fue denunciado por habitantes del sector.

La doctora Laura Acosta, de la Unidad de Bienestar Animal, detalla el estado en le que se encontraron los perros:

“Habían unos con procesos respiratorios, unos con procesos dermatológicos avanzados, como dermatitis alérgicas. Había otro, el caniche, estaba en una baja condición corporal. En cuanto a entorno, no eran las condiciones idóneas, estaban con un espacio muy reducido, donde también se aplicaban químicos que generan realmente procesos corrosivos en la piel de ellos".

Después de la evaluación médico- veterinaria y conforme a los dispuesto a la Ley Ángel, los caninos están recibiendo atención especializada, para luego ser enviados a hogares de paso, mientras son adoptados.

Asimismo, se hizo el proceso sancionatorio por maltrato animal a los responsables. Este caso se suma a las más de 379 denuncias por maltrato que han sido atendidas en la Unidad de Bienestar Animal de la ciudad desd el 2024.

