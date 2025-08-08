Cúcuta

Líderes del Catatumbo piden a las autoridades mediar para la liberación de comerciante secuestrado

Cumplida una semana no se ha tenido información sobre su paradero.

Dagoberto Lázaro, secuestrado en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Cúcuta

Los líderes sociales del Catatumbo llaman a las organizaciones sociales e instituciones a mediar por la liberación del comerciante Dagoberto Lázaro del municipio de Convención.

Lázaro se dirigía el pasado 1 de agosto desde el corregimiento de La Soledad hacia Ocaña cuando fue interceptado en el sector de Las Mercedes por hombres armados. Los sujetos lo obligaron a detener el vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.

“Quiero hacer un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja Internacional, a los defensores de derechos humanos como el Dr. Wilfredo Ocanizares, el Dr. Pertuz, para que nos ayuden porque en el municipio de Convención entre Llanogrande y Ocaña secuestraron al señor Dago Lázaro Solano, un hombre trabajador, campesino” dijo Eliécer Villamizar, líder comunal.

Desde la subregión la comunidad y las diferentes organizaciones insisten en su pronta liberación y en que se respete su integridad.

“También rogamos para que le respeten la vida y él pueda regresar al seno de su familia, sano y salvo. Quiero dejarle este llamado a la Defensoría del Pueblo, al Dr. Pepe Ruiz, para que nos ayude con esta tarea” puntualizó Villamizar.

Dagoberto Lázaro es un reconocido comerciante y líder social de la región del Catatumbo, donde los campesinos resaltan su trabajo con las comunidades.

