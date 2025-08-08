Hasta el 22 de agosto irá la atención a familias desplazadas en albergue de Ocaña

Cúcuta

Las autoridades del municipio de Ocaña finalizan el proceso de atención en albergues a las familias desplazadas del Catatumbo.

Se espera que a finales del mes de agosto se pueda dar por cumplida la tarea de brindar atención humanitaria a miles de personas que llegaron en busca de apoyo al municipio después de haber salido de sus hogares por la violencia.

“Estamos hablando de 70 víctimas quienes ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas y donde ya la Unidad para las Víctimas ha comenzado a poner los giros que corresponden a atención humanitaria, giros que corresponden a integración local, a retornos y reubicaciones. Por lo tanto, una víctima que ya tiene listo el giro para integración local, por ejemplo, para una reubicación, pero sobre todo en términos de reubicación y permanece en el coliseo, la Unidad para las Víctimas podría estar cancelando este giro, o sea, no se podría estar dando si no se integran localmente” dijo Fredy Arengas, secretario de gobierno de Ocaña.

Al iniciar el proceso con la Unidad de Víctimas poco a poco han tenido que retornar a sus hogares, y se espera que en las próximas semanas suceda lo mismo con las familias restantes.

“Muchas víctimas que están ahí en el coliseo comenzaron a ubicarse donde ellos manifestaron que desean estar con su red familiar, su red de apoyo, para que así la Unidad para las Víctimas entre esta y la próxima semana comience a realizar los giros y ellos comiencen a salir del coliseo. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros creemos, antes del 22 de agosto, las personas que están en este lugar, las familias estarían saliendo de acuerdo a los giros que está realizando la unidad para las Víctimas” puntualizó Arengas.