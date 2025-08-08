Expo Indígena 2025, el evento que busca dignificar a las comunidades étnicas en Cartagena

Cartagena

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Alcaldía Mayor de Cartagena se alista para realizar Expo Indígena 2025, Tres Pueblos, Un Territorio, un macroevento que se llevará a cabo este viernes 8 de agosto y que será el acto central de una agenda conmemorativa que se desarrolló desde el pasado 21 de julio en distintos puntos de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Liderado por el Programa de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, este evento busca dignificar, visibilizar y fortalecer el legado cultural, espiritual y organizativo de los pueblos originarios que habitan el Distrito, resaltando su aporte a una Cartagena más incluyente, justa y diversa.

“Con Expo Indígena 2025, Tres Pueblos, Un Territorio, se reafirma el compromiso de la administración distrital con la dignificación, la visibilización y el fortalecimiento de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio. Esta conmemoración es una oportunidad para reconocer su aporte histórico y su papel vivo en la construcción de una Cartagena diversa, incluyente y con justicia étnica”, expresó María del Carmen Torres Pérez, asesora para Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras e Indígenas.

Una agenda previa con impacto educativo, cultural y comunitario

Como antesala al gran evento del 8 de agosto, el Programa de Asuntos Étnicos desplegó desde el 21 de julio una serie de estrategias pedagógicas y culturales en diferentes instituciones educativas, centros de vida y espacios públicos como la estación Patio Portal de Transcaribe, con el objetivo de generar procesos de reflexión, aprendizaje y diálogo intercultural. Estas fueron las principales acciones:

• Ruta Escolar de la Memoria Indígena

Visitó instituciones educativas y etnoeducativas con talleres de tejido y saberes ancestrales que fortalecieron la identidad cultural desde las aulas de clase.

• Cartagena Reconoce sus Raíces

Durante dos días, el Patio Portal de Transcaribe se transformó en un espacio simbólico de encuentro con la espiritualidad y el arte indígena, a través de la palabra, el aprendizaje y la presencia comunitaria.

• Manos que Siembran Memoria

En diferentes Centros de Vida de la ciudad se desarrollaron actividades intergeneracionales que promovieron el diálogo de saberes entre adultos mayores y jóvenes, mediante la oralidad y la siembra como un acto simbólico de conexión con la tierra.

8 de agosto: Gran evento central Expo Indígena 2025

Este viernes 8 de agosto, Cartagena vivirá el acto principal de esta conmemoración: Expo Indígena 2025, un espacio de encuentro con la riqueza cultural de los pueblos indígenas, que reunirá muestras de gastronomía tradicional, artesanías, medicina ancestral y productos con identidad cultural.

Este evento también incluirá presentaciones artísticas, interpretación de música tradicional y el conversatorio “Raíces que Hablan, Saberes Vivos de los Cabildos”, con la participación de sabedores ancestrales y diferentes líderes indígenas de la ciudad.