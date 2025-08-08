El tenor quindiano, Kirlianit Cortés y su amor por la música popular y de cantina en concierto

Armenia

Hoy en Teatro Azul se va a llevar a cabo un concierto maravilloso, Requinto y Alma con Kirlianit Cortés que se vino de Austria donde él vive y trabaja para nuevamente deleitarnos con su voz y su presentación en Teatro Azul, porque ya lo hizo, pero vuelve nuevamente este viernes

Kirlianit Cortés y Teatro Azul

Teatro Azul es un teatro maravilloso, creo que además es como el único teatro que se dedica al arte en el Quindío. Qué bueno fuera que la empresa privada o no sé o la o el Estado le pudiera dar una mano al teatro para que este departamento que le ha dado tantas glorias al país a nivel musical un poco de apoyo.

El concierto Requinto y Alma

Esta vez como tengo un teatro un concierto distinto, lo que yo sé es que el concierto se llama Requinto y Alma, pero yo más bien lo habría puesto como de cantina en cantina o algo así.

¿Usted va a estar acompañado con quién en ese concierto?

Con cuatro glorias de la música del Quindío, Uno de ellos es Carlos Candamil, muy conocido pues lo conoce como Candamil, que eso es un maestro del requinto. Edmund Hanrryr en el bajo, un súper maestro, Héctor Vargas que me acompañó el año pasado, en el piano y en la percusión Rubén Giraldo, ellos son los cuatro maestros que me van a acompañar en este concierto dándole el toque especial a esta música.

Y uno se pregunta a usted en Austria, en Viena y ellos por aquí en este lado, ¿cómo hicieron para preparar este concierto?

Realmente es un concierto que es una música que no es tan difícil de interpretar, que ellos la han tocado desde hace muchísimos años, entonces uno dice, “Mire, está la canción la hacemos así y hacemos un ensayo y en un ensayo sensato.” las cosas como, así como se hace en Europa igual.

Concierto de cantina en cantina

Kirlianit Cortés “es que imaginen que ese homenaje a Julio Jaramillo, a los pamperos, al caballero gaucho y otros. Pues es que más cantina que esos artistas no puede ser. Claro, es que los otros son los tres reyes, vamos, tenemos una paz, una parte donde se canta música, los tres reyes, vamos a cantar sambas, vamos a cantar, y yo a todo el mundo le digo por molestar, pero con algo en serio le digo, “Llévese media aguardiente.” No, es en serio, es en serio. Yo soy muy emocionado porque el repertorio es espectacular.

¿Y por qué, digamos, escogió este tipo de género para este concierto?

Yo siempre canto para mostrar otro tipo de aspectos de mi vida, la técnica vocal, cómo canto esto y esta vez dije, “No, voy a escoger un repertorio que me guste a mí.” Lo dicho, eso es un concierto prácticamente para mí.

Pues no, bueno, no es así exactamente, pero es un repertorio que a mí toda la vida me ha gustado, que me ha marcado desde la niñez y yo dije, “Vamos a vamos a compartir esta música con el toque personal de Kirlianit Cortés con el público quindiano.”

¿Cómo así que a usted le gusta esa música?

Exactamente, yo en mi playlist tengo rock, escucho baladas, escucho música para planchar, Maluma, Karol G, lo que yo escucho. Yo no oigo música clásica. ¿Verdad? Si no oigo nada de música clásica.

¿Cuál considera que ese es el éxito que tiene en Armenia cuando usted se presenta, que se llena, que incluso vuelve y regresa?

Yo siempre digo la música popular, esta es la música del pueblo, sin querer demeritar nada, cada cantante canta como como quiere cantar, pero dándole un toque más un toque clásico, es como pues no quiero sonar arrogante, es como ponerle un corbatín a esta música popular De acuerdo. que es tan linda. Mostrarle a la gente, mire, esta música se puede cantar de una forma distinta, como arrimar dos mundos.

La gente, como decía yo en su momento, la gente que escucha a Darío Gómez y no va a la ópera o la gente que va a la ópera y no escucha a Darío Gómez, arrimar estos dos estos dos aspectos.

¿Qué sigue haciendo en Austria?

Estoy en Viena trabajando como maestro de capilla, director de coro de los niños cantores de Viena, las personas que no saben los niños cantores de Viena es el coro infantil más famoso del mundo con 526 años de antigüedad, fundados por Maximiliano I, con muchísima trayectoria, Es un coro que es un coro infantil, y yo lo que hago es producir niños cantores de Viena. Ellos pasan por mis manos, yo los formo y lo suelto para que vayan por todo el mundo.

¿Y ya son muchas generaciones que han pasado por sus manos?

Ya es la quinta generación, cuando uno arranca en una institución de ese tipo cada director tiene un toque personal. Y el toque personal ya se ya se siente, eso siempre se demora un par de generaciones para que se sienta. Pero es muy agradable cuando yo escucho los coros que es como si estuvieran como con la mano mía.

¿Cómo se lo ha imaginado el concierto?

Me imagino a todo el mundo a todas las personas cantando desde que arranca hasta que termine el concierto. A mí me gusta eso. Hay mucha gente que dice, “No, que el concierto es para que el artista cante.” Yo digo, Sí, pero canten, como es de bueno ir a un concierto y uno hacerse las canciones y que el público cante, yo me lo imagino así, la gente con mucha emoción, tocando muchas fibras, llevando a la gente a rehacer sus pasos por medio de la música.

Mucha gente relaciona a Kirlianit con la ópera. Yo no canto ópera, yo canté mucha ópera, yo ya no canto ópera, no tiene nada que ver con ópera ni con música clásica, es simplemente la voz de Kirlianit Cortés esa voz lírica cantando la voz del pueblo.