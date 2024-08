Kirlianit Cortés profeta en su tierra, el tenor y sus conciertos en Teatro Azul en Armenia

ARMENIA

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado al gran tenor quindiano Kirlianit Cortés, hoy director de uno de los coros más importante del mundo, Los Niños Cantores de Viena, Austria y que aprovechando sus vacaciones estuvo en los estudios de Caracol Radio hablando de sus conciertos en Teatro Azul en Armenia, por primera vez en este escenario en la capital del Quindío.

Kirlianit Cortés

Un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, muy complacido de estar nuevamente en Armenia, esta vez no solamente haciendo vacaciones, disfrutando de mi tiempo libre, si no ofreciendo un concierto maravilloso a la comunidad quindiana, un agradecimiento especial al Teatro Azul porque como muy bien lo acabas de decir son los las personas que se han abanderado precisamente por la cultura de esta ciudad, que haya un escenario para mostrar tanto talento nacional y tanto talento quindiano porque el talento acá es desbordante.

El tenor quindiano Kirlianit Cortés de visita en Caracol Radio Armenia. Foto Caracol Radio Ampliar

¿Cómo se dio ese contacto con Teatro Azul?

Se dio por medio de María Teresa Mendoza, que es que es como mi segunda mamá, ella lo sabe, todos saben quién es María Teresa en mi vida, yo le comenté a ella de que yo venía a Colombia con mis dos hijas, porque mis dos hijas están acá en Colombia vacacionando conmigo y se tocó el tema así como como de conversación y ella me dijo, déjeme, yo hago una llamada y de eso pasaron unas semanas y luego me contactaron del Teatro Azul y se todo se hizo muy rápido, hablamos cómo se iban a hacer las cosas, organizan el concierto, el repertorio, el pianista y acá estamos.

El concierto

Es un concierto que dura yo creo que dura más de dos horas porque yo pienso que la gente se debe acostumbrar a recibir por lo que pagan, muchas personas hacen conciertos donde se cobra cierto dinero y hacen 40 50 minutos de música yo no estoy de acuerdo, cada quien hace con lo que quiere hacer con su música, pero yo como un artista que vivo en Europa hace mucho tiempo, yo hago las cosas como se hacen en Europa, la gente paga un dinero, las entradas no son muy económicos, hay que decirlo, pero a las personas van a recibir más de dos horas de música que es un viaje que empieza por Colombia y termina en México, vamos a cantar música colombiana música mexicana, música española pero sobre todo música que caracteriza que hicieron grandes a los famosos tenores del mundo va a ser un concierto lleno de sorpresas.

Además, acompañado con mi pianista es el maravilloso el fantástico Héctor Vargas que es el pianista de nuestra región, una persona que es un músico increíble, yo siento mucha admiración, es una cosa increíble como este hombre toca como como hace música.

Teatro azul

Lo que pasa es que el Teatro Azul es una insignia de la cultura de la región y es un gran placer para mí hacer mi debut, he cantado en Italia en teatros muy famosos, en Japón en toda Europa en Viena por ejemplo donde se presentan los grandes cantantes grandes artistas y directores del mundo, pero no había tenido la oportunidad de estar en teatro es algo muy maravilloso por el hecho de estar aquí en el de ser el teatro en la ciudad que no está en Europa no demerita se dice lo cortés no quita lo valiente, es un gran orgullo para mí estar aquí presente.

¿Qué está haciendo hoy Kirlianit?

Yo hace 4 años soy director del famoso coro los Niños Cantores de Viena que son Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y que tiene 526 años de antigüedad. Y hago parte, soy el director de uno de los coros de los coros de allá, somos son aproximadamente cinco coros y claro, para mí es un honor, estar en la cúspide de la de la música mundial porque es para mí la realización más grande como artista.

Nadie es profeta en su tierra

Yo canté con Orquesta Filarmónica de Bogotá en la inauguración, pero hace mucho rato, no recuerdo ni siquiera en qué año fue que canté, me fui a vivir a Europa yo me dediqué fue a cantar solamente en Europa y Norteamérica, pero en Colombia casi no he cantado, como se dice que nadie es profeta en su propia tierra y acá se acá se aplica

El primer concierto

Kirlianit Cortés tuvo su primera noche de concierto en Teatro Azul en Armenia en la noche del viernes 10 de agosto en compañía del pianista Héctor Vargas y habilitaron un nuevo concierto para el sábado 17 de agosto.