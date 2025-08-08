El cultivo del aguacate en el Huila, variedad, producción y proyección exportadora

Neiva

La principal es el aguacate Hass, destinado a la exportación. También se siembran variedades como Lorena, Papelillo y otras que, aunque menos comerciales, tienen presencia en la región. Según datos aproximados, en la zona hay unas 3.928 hectáreas sembradas de Hass, 556 de Lorena y entre 3.400 y 3.500 hectáreas de otras variedades.

Respecto a los municipios más destacados en producción de aguacate, Isnos ocupa el primer lugar. Le siguen San Agustín, Pitalito, Palestina y recientemente La Plata, donde se están desarrollando cultivos de Hass con buen potencial. En otras zonas de clima más cálido también hay aguacate, pero en menor escala, principalmente para el consumo familiar y no con fines comerciales.

El cultivo del aguacate depende en gran medida del tipo de terreno y del clima. Esta fruta exige suelos con buena materia orgánica, que no se encharquen fácilmente, ya que la humedad excesiva puede causar enfermedades en las raíces. Por eso, los suelos arcillosos, que tienden a inundarse tras las lluvias, no son recomendables. Se prefieren suelos sueltos y arenosos, que permiten un mejor drenaje.

Según Mauricio Salas, de la cadena frutícola, comento que “desde la Secretaría se ha acompañado a los productores, especialmente en temas de certificación para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Actualmente se está en proceso de perfilamiento para establecer una planta maquiladora en el Huila. Esta planta permitiría acopiar, limpiar, empacar y trasladar el aguacate a puerto, lo que consolidaría al departamento como exportador de esta fruta”.