Cotización del dólar BCV hoy, jueves 7 de agosto: ¿Cómo está el dólar en Venezuela?

El bolívar cada vez más pierde valor dentro del país y la economía se está encrudeciendo. Pese a que el gobierno de los Estados Unidos impuso una nueva reglamentación aranceralia, subiendo los porcentajes, el Banco Central de Venezuela, en un informe que publicó, mostró que en realidad, la economía sí esta creciendo.

Según lo publicado, el Producto Interno Bruto (PIB), en el segundo trimestre de 2025 aumentó 6,65% con respecto al segundo trimestre de 2024. Estas cifras nacen de un análisis que realizó el banco en cuanto a su insdutria petrolera, la cual es la fuente de sostenimiento económico principal de Venezuela.

Asimismo, el BCV también destacó que hay otros factores que mueven a la economía venezolana. Aún así, no se ha visto una mejora en el valor de la moneda local y el dólar sigue subiendo día a día.

Precio del dólar HOY 7 de agosto en Venezuela según el BCV

El dólar en Venezuela los últimos días ha estado en aumento, según mostró el Banco Central de Venezuela, el dólar hoy 7 de agosto se cotiza en 129,0535 bolívares. Pese a que no aumento mucho desde la última vez, ayer 6 de agosto, cerró el día con 128,2409 bolívares.

¿Cuántos bolívares son 100 dólares en Venezuela?

Estudiar el comportamiento del dólar en Venezuela en un marco económico, es esencial, ya que permite realizar transacciones oficiales, comparando lo que hay en el mercado actual y el valor de cada moneda, según el país. Teniendo en cuenta que, la moneda estadounidense en el país ha tenido un incremento importante, este es el valor de 100 dólares en Venezuela, según la página de conversión WISE:

100 USD > 12.889,20 VES

Tasas de Cambio según BCV

Banesco

Compra 127,6113 – Venta 128,0462

Banco Nacional de Crédito BNC

Compra 125,4832 – Venta 126,2070

BBVA Provincial

Compra 126,2801 – Venta 126,2802

100% Banco

Compra 128,8995 – Venta 128,9700

Banplus

Compra 126,2748 – Venta 127,9905

Otras Instituciones

Compra 126,8770 – Venta 126,4310

Dólar en Colombia HOY, 7 de agosto

El dólar en Colombia ha estado bajando considerablemente en los últimos días, representando una leve mejora para el peso colombiano. El día de ayer, 6 de agosto cerró el día con un valor de $4.093 pesos. Hoy 7 de agosto el precio del dólar sigue cayendo, cotizándose en $4.049 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

¿Cuánto vale $1 colombiano en Venezuela?

El cambio entre monedas puede variar dependiendo de las tasas que manejen los bancos y otras entidades financieras, por lo que no es posible establercer una tasa única de cambio. Pese a esto, hay un tipo de cambio medio del mercado, que es el reconocido como el “real”, los reales son una expresión coloquial del español venezolano para referirse al dinero en general.

De acuerdo con la página de conversiones Wise, $1 colombiano, equivale a 0,03 bolívares.