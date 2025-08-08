Cuatro personas fueron asesinadas en Cúcuta

Autoridades investigan los móviles de dos acciones de sicariato

Los pistoleros en motocicleta que irrumpen en cualquier lugar de la ciudad volvieron aparecer en dos barrios de Cúcuta en las últimas horas.

La muerte llegó a una vivienda ubicada en el Callejón García de la Transversal 17 del Barrio Los Alpes,donde los sicarios asesinaron a una pareja.

Las víctimas de este hecho violento que generó temor en la comunidad del sector fueron identificadas como Amalia Meneses Carrascal y Vladimir Vergel.

En horas de la noche, en otro punto de la ciudad, sobre el sector de las Torres de energía del Barrio Belén fueron asesinados dos hombres bajo esa misma modalidad. sicariato.

Fabian Silva y Dany Santiago Ropero murieron en el lugar de los hechos, según informaron las autoridades, desconociéndose quienes serían los responsables de estos hechos.

La primera hipótesis de los investigadores que adelantaron los actos urgentes esta relacionada con situaciones de venta de estupefacientes u ajuste de cuentas, hechos que son materia de investigación por parte de la autoridad judicial.

El incremento de los homicidios por disputas relacionadas al tráfico de estupefacientes, narcotráfico entre organizaciones al margen de la ley se ha vuelto desafortunadamente una constante en la ciudad que sigue elevando el número de muertes violentas por esta causa.