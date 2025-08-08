Gobernador de Cundinamarca alerta por insolvencia en sector salud: pronto habrá cierre de hospitales
Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, habló en 6AM sobre cuáles son las afectaciones en sector de la salud en varios municipios de Cundinamarca
Cundinamarca en iliquidez: Gobernador advierte que hospitales ha tenido que dar plata que no dan las EPS
En días pasados, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anuncio un alerta y denuncia que varios hospitales del departamento se encuentra en una situación financiera crítica. Puesto que, aseguro que las EPS no les están pagando por los servicios prestados y las deudas ascienden a un acumulado de 1.2 billones de pesos.
Cabe recordar que la Gobernación indicó que mediante la resolución No. 2025320030006237-6 de 2025 expedida por la Superintendencia de salud, se conoció, que la Nueva EPS dejará de realizar los giros para atender a sus afiliados. Sin embargo, esta mañana en 6AM se dio la lectura de la más reciente resolución en la que indican que, no se iban a suspender los pagos, no obstante estos se ajustaran y va a suceder desde el mes de octubre.
Frente a esta situación, este viernes, 8 de agosto, el gobernador habló en 6AM de Caracol Radio sobre las afectaciones que se están presentando y lo que puede suceder si en su momento no se llega a solucionar con tiempo.
