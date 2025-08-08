Gobernador de Cundinamarca alerta por insolvencia en sector salud: pronto habrá cierre de hospitales

Cundinamarca en iliquidez: Gobernador advierte que hospitales ha tenido que dar plata que no dan las EPS

En días pasados, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anuncio un alerta y denuncia que varios hospitales del departamento se encuentra en una situación financiera crítica. Puesto que, aseguro que las EPS no les están pagando por los servicios prestados y las deudas ascienden a un acumulado de 1.2 billones de pesos.

Cabe recordar que la Gobernación indicó que mediante la resolución No. 2025320030006237-6 de 2025 expedida por la Superintendencia de salud, se conoció, que la Nueva EPS dejará de realizar los giros para atender a sus afiliados. Sin embargo, esta mañana en 6AM se dio la lectura de la más reciente resolución en la que indican que, no se iban a suspender los pagos, no obstante estos se ajustaran y va a suceder desde el mes de octubre.

Frente a esta situación, este viernes, 8 de agosto, el gobernador habló en 6AM de Caracol Radio sobre las afectaciones que se están presentando y lo que puede suceder si en su momento no se llega a solucionar con tiempo.

