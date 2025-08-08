Colombia y países del Caribe evaluaron su capacidad de respuesta ante emergencias aéreas

Colombia

Durante tres días, autoridades de Colombia, Panamá, Curazao y Jamaica participaron en el ejercicio SAREX ORIÓN 2025, realizado en Barranquilla, con el apoyo de la Organización de Aviación Civil Internacional.

el director general de la Aeronáutica Civil, Brigadier General (R.A.) José Henry Pinto, señaló que: ¨El servicio de salvamento y rescate, es un servicio escencial para la navegación aérea. Nos permite poder reaccionar una manera oportuna a un evento o un siniestro¨.

También, dijo que se logró hacer un ejercicio simulado que, posiciona a Colombia como un país líder en el conocimiento de la academia y, sobre todo, en la organización de ese tipo de actividades.

Como resultado, actualizaron el acuerdo entre Aerocivil y Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, y avanzaron en uno nuevo con Curazao para fortalecer la cooperación regional en zonas limítrofes y de mar abierto.