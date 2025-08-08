Clase parlamentaria reclama atención del gobierno para Cúcuta

Cúcuta

Luego de tres años de gobierno los parlamentarios por Norte de Santander reclamaron mayor atención del presidente Gustavo Petro a la región.

Los dirigentes políticos lamentaron que la ciudad y el departamento estén paralizados en los proyectos de inversión que se han trazado por demoras en ejecución del presupuesto nacional entre otros.

El senador por Cambio Radical Edgar Diaz dijo a Caracol Radio que “este gobierno se quedo en promesas, populismo y no resolvió la crisis del Catatumbo, los problemas de inseguridad que tanto aquejan a la región y que no los hemos podido superar, pero esta era una de ellas”.

Por su parte el Representante a la Cámara Jairo Cristo de Cambio Radical dijo que “los planes de este gobierno se quedaron en las tarimas, en la práctica el pueblo colombiano se quedó esperando la ejecución de un programa de gobierno y ahora nos quieren imponer las decisiones irrespetando las instituciones, pasando por encima de ellas y colocando en riesgo la democracia”.

En la zona de frontera las mayores preocupaciones están relacionadas con inseguridad, guerra de guerrillas en el Catatumbo, desempleo, falta de inversión en infraestructura vial, crisis en el sector salud, ente otros.