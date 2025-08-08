Cineco Alternativo y la Metropolitan Opera presentan “Roméo et Juliette”

El sábado 9 de agosto de 2025, la Metropolitan Opera continúa su temporada de Ópera de Verano con la transmisión de Roméo et Juliette de Charles Gounod, Basada en la atemporal obra de William Shakespeare, la adaptación operística de Gounod sigue la historia trágica de dos amantes condenados por el destino, pertenecientes a familias enemigas, conocida universalmente. Dos artistas, la soprano americana Nadine Sierra y el tenor francés Benjamin Bernheim, encabezan los roles principales.

El elenco incluye al barítono Will Liverman y al tenor Frederick Ballentine como los archirrivales Mercucio y Tybalt, la mezzosoprano Samantha Hankey como el travieso paje Stéphano, y al bajo-barítono Alfred Walker como Frère Laurent.

Cortesía: Cine Colombia Ampliar

En Romeo y Julieta, los amantes desventurados de Verona forman una de las parejas más adoradas por el público. El drama de Shakespeare ha inspirado decenas de óperas y la más popular de ellas la compuso Charles Gounod, en la que el compositor francés despliega su maestría dramática y su don melódico en pasajes como el Vals de Julieta y los cuatro dúos de carácter diverso que protagonizan los enamorados.

Roméo et Juliette es cantada en francés con subtítulos en español, tiene una duración aproximada de 3 horas y 10 minutos, con un intermedio. El libreto está a cargo de Jules Barbier y Michel Carré, la dirección musical está a cargo de Yannick Nézet-Seguin de la MetOpera. Esta puesta en escena llega a cines seleccionados del país el 9 de agosto. Más información y consultar la programación en la página web de Cine Colombia.