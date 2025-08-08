Cartagena acogerá encuentro clave para el futuro de los mercados de alimentos en América Latina

Del 13 al 15 de agosto, Cartagena acogerá la X Reunión de la Red de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA), una plataforma regional que impulsa políticas públicas para fortalecer los sistemas de abastecimiento y comercialización de alimentos.

Con la participación de 18 países, el evento pondrá en el centro del debate el papel que juegan las plazas de mercado, centrales de abasto y comercios de alimentos para hacer frente a la inflación, dinamizar las economías locales y contribuir en la estabilidad de la seguridad alimentaria.

Este encuentro es promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el gobierno de Brasil, a través de la Agencia de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE) y el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre (MDS), y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) de Colombia.

En tiempos de inflación, estas plataformas se convierten en espacios de diálogo y acción para compartir soluciones que ayuden a mitigar los efectos del alza de precios. En América Latina y el Caribe, el impacto de la inflación alimentaria ha sido especialmente fuerte: entre 2023 y 2024, el costo de una dieta saludable aumentó un 3,82 %, alcanzando los 5,16 dólares PPA (por persona por día).

Este aumento, impulsado por choques económicos, conflictos y fenómenos climáticos extremos, ha limitado el acceso a dietas nutritivas, particularmente entre los hogares con menores ingresos urbanos, periurbanos y rurales.

Situación que agrava las brechas existentes y refuerza la urgencia de contar con sistemas de abastecimiento más resilientes, inclusivos y cercanos a la población.

Frente a este desafío, fortalecer los mercados públicos y las compras institucionales a agricultores familiares y campesinos se posicionan como herramientas estratégicas para frenar la inflación en América Latina. Se requiere de la articulación de políticas públicas eficaces y compartir buenas prácticas entre países.

Con este objetivo, la cooperación técnica, como el Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, permite impulsar soluciones regionales, fortalecer capacidades y garantizar el acceso.

Asimismo, desde MinAgricultura, promover e impulsar sistemas agroalimentarios de Colombia es una de las estrategias que viene implementado con un enfoque integral que prioriza la acción de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, que es la responsable del 80% de la producción de alimentos.

Esto sumado a la implementación de una política agropecuaria que tiene su pilar en la Reforma Agraria, con la que se busca que la redistribución de la tierra garantice el acceso a la propiedad rural, contribuya a la consolidación de sistemas agroalimentarios para la lucha contra el hambre y la construcción de paz.

Cartagena será el escenario de paneles de alto nivel, presentaciones de buenas prácticas, visitas de campo y espacios de articulación entre gobiernos, organismos internacionales, expertos técnicos y representantes del sector productivo.

El acto inaugural contará con la participación de altas autoridades de Colombia, Brasil, Honduras y organismos internacionales, entre ellas la Ministra de Agricultura de Colombia, la viceministra de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil y el Presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), también de Brasil.

Además de marcar la apertura oficial de la X Reunión de la Red SPAA, se firmará un nuevo proyecto regional entre la FAO y el Gobierno de Brasil, por medio de la CONAB y de ABC/MRE, en el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, que buscará fortalecer las políticas y programas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos en los países miembros de la Red SPAA.