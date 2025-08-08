Capturan en Sardinata hombre requerido con circular azul de Interpol

Cúcuta

En un operativo de registro, control en las vías del departamento, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre requerido por autoridades internacionales

A la altura del kilómetro 34 en la vía Sardinata-Cúcuta, sector La Risaralda, donde capturado German Giovanni, López Rivera quien al ser verificada su identidad, se encontraba solicitado por circular azul de la Interpol.

El comandante de la policía en Norte de Santander coronel Néstor Arévalo dijo a Caracol Radio que “este señor es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.

Explicó que durante el operativo, “los uniformados también incautaron dos teléfonos celulares. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 130 Especializada del Catatumbo, para continuar con el proceso judicial”.

Indicó el oficial que “esta captura es producto de los controles viales y el trabajo coordinado de la Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte para combatir el crimen organizado y a aquellos que buscan evadir la justicia”.