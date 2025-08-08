Capturan a presunto agresor sexual de una menor aprovechándose de la cercanía con su familia

Hasta el barrio Bureche en el municipio de El Carmen de Bolívar, llegaron unidades de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en Bolívar para dar cumplimiento a una orden judicial contra un hombre por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años.

Los hechos fueron registrados en el mes de marzo y tras cuatro meses de investigación se logró identificar y ubicar a este presunto agresor sexual y darle captura.

Esta persona, al parecer, es conocido de la familia y aprovechó que tiene un puesto de comidas rápidas en la casa de la menor, para en un momento de estar sola con la menor, y abusar sexualmente de ella en varias ocasiones.

Cuando ocurrieron los hechos fue una tía de la menor quien inmediatamente denunció el hecho y posteriormente la madre al enterarse también tomó cartas en el asunto para que este hombre fuera capturado por los otorgamientos realizados a su hija.

Este presunto agresor sexual de 42 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento con menor de 14 años a espera que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, señaló elteniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante Departamento Policía Bolívar encargado.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y continuará trabajando de manera articulada con la comunidad y las autoridades competentes para garantizar entornos seguros para nuestros menores.

Líneas de atención:

123 – Emergencias

141 – Línea de protección a la infancia

#155 – Violencias basadas en género

ICBF – Atención a menores

También puede acudir a la estación de Policía más cercana.