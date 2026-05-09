Tierrabomba recibe los primeros 250 mejoramientos de vivienda del programa Mi Casa Avanza 2026

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz lleva hasta las zonas insulares del Distrito su programa Mi Casa Avanza, dirigido a generar mayor bienestar a las familias a través de espacios dignos para vivir. Tierrabomba, esta vez, fue el territorio donde se asignaron los 250 primeros subsidios para mejoramientos de vivienda que entrega el programa en el 2026.

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El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, asignó 82 de estos subsidios de forma directa a hogares que cumplían con variables de priorización: 71 adultos mayores, 9 madres comunitarias, 2 miembros en condición de discapacidad.

Los 168 subsidios restantes para completar la oferta de 250 hogares se escogieron mediante sorteo público. Los hogares preinscritos, habilitados para participar de estos subsidios, fueron 251. Solo un hogar quedó en lista de espera en caso de que se presente un desistimiento o renuncia.

Yulenis Chiquillo, habitante de la Isla y beneficiaria aseguró: “Estoy muy feliz con esta ayuda, sobre todo, porque soy madre soltera y esto me ha caído como anillo en el dedo. Muchas gracias a la Alcaldía”.

Para las viviendas de la zonas insulares el monto del subsidio es de 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes que se emplearán en las obras para arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

El acta de asignación puede buscarla ingresando a este link: https://corvivienda.gov.co/web/index.php/corvivienda/mi-casa-avanza/mi-casa-avanza-2026.