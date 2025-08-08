Bolívar me Enamora: El liderazgo que transforma la educación

El gobernador Yamil Arana Padauí, impulsor del Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora 2024–2027”, ha planteado desde su sanción en mayo de 2024 que “seremos un referente nacional de progreso y transformación” gracias a un ejercicio de escucha, reflexión y acción colectiva con más de 3.000 ciudadanos en mesas sectoriales.

Para Arana, la educación es clave en este proyecto: “La paz no es solo presencia militar. Es paz alimentaria, social, educativa. Por eso hacemos presencia con infraestructura, programas sociales, empleo y educación. Esa es la paz que construiremos”.

Bajo este liderazgo y la orientación del Plan, la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, liderada por la secretaria Cri Juliet Ramos, consolida una transformación profunda y territorial. Estas son las tres apuestas educativas que están marcando la diferencia:

1. Jóvenes Pro+ y Educación Superior en el Colegio

Desde marzo de 2025, el programa Jóvenes Pro+ ha brindado preparación gratuita para las pruebas Saber 11 a más de 12.000 estudiantes de grado 11 en los 44 municipios del departamento, llegando a más de 1.200 sedes educativas con docentes itinerantes, materiales y dotación sin costo para las familias.

“Queremos que esta sea la generación que transforme el departamento”, afirma el gobernador Arana.

2. Gratuidad y Preparación Integral para Pruebas Saber 11

Por primera vez, la Gobernación se comprometió a preparar al 100 % de los estudiantes oficiales de grado 11 para las pruebas Saber 11. Esto ha permitido que los jóvenes se concentren enteramente en su formación, eliminando barreras económicas y ampliando sus oportunidades de acceso a la educación superior.

3. Megacolegios con “todos los juguetes”

En 2024, se entregaron ocho megacolegios en municipios como Arjona, Simití, Tiquisio y Barranco de Loba. Cada uno cuenta con aulas modernas, laboratorios, biblioteca bilingüe, comedor, cancha cubierta y espacios tecnológicos. Hasta la fecha, el departamento ha levantado 13 megacolegios y mejorado 211 instituciones, beneficiando a más de 78.000 estudiantes, con una inversión que supera los 400.000 millones de pesos.

Liderazgo y articulación institucional

La secretaria Cri Juliet Ramos, junto con su equipo, lidera estas acciones articuladas con el Plan “Bolívar me Enamora”. Su gestión logra que programas como Jóvenes Pro+, la media técnica con el SENA y los megacolegios no sean proyectos aislados sino parte de una visión educativa coherente, inclusiva y territorial.

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, Bolívar vive un momento histórico en materia educativa. Su apuesta estratégica, alineada con el Plan “Bolívar me Enamora”, pone al estudiante en el centro, sin importar su lugar de origen.

Con más infraestructura, más calidad y más oportunidades, Bolívar no solo educa: siembra futuro desde el territorio.