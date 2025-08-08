Autoridades recuperan inseguro sendero en el sur de Bogotá

Bogotá D. C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recuperó el sendero peatonal del sector Andalucía en el río Fucha, ubicado en la localidad de Kennedy. Allí se removieron 110 toneladas de residuos, cambuches y estibas, dado que el lugar se había convertido en un centro de reciclaje al aire libre, donde habitantes de calle pasaban la noche.

La administración informó que, además de la afectación ambiental que sufría el sector por el deterioro del sendero peatonal, la zona se convirtió en un punto de consumo y venta de estupefacientes.

De acuerdo con el Distrito, el lugar permanecía bloqueado por montañas de basura, cartón, estibas, escombros, bolsas con residuos reciclables, restos de comida, chatarra, maleza, entre otros elementos que componían la afectación de un sector abandonado hace 14 años.

Abandono de sendero peatonal en el río Fucha ocasionaba inseguridad en el sur de Bogotá

Este espacio público se deterioraba cada vez más con el paso del tiempo, puesto que, según reporta la alcaldía, algunos habitantes del sector establecieron en la mitad del sendero del río un centro de acopio y reciclaje al aire libre, sin ningún tipo de control, el cual ocasionaba afectación ambiental.

Por otro lado, el sendero también se convirtió en un foco de inseguridad a causa del dispendio y consumo de estupefacientes, que se sumaba a la falta de iluminación. Además, en el terreno habían cambuches improvisados donde pasaban la noche habitantes de calle.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que: “uno de los elementos fundamentales que encontramos fue que la comunidad y las instituciones estaban muy separadas, y empezamos a unirnos para empezar un proceso de transformación del barrio y de recuperación de zonas que, por más de una década, habían sido entregadas a quienes violentaban y hacían uso abusivo del barrio”.

110 toneladas de residuos removidas y 4,500 metros cuadrados de espacio público recuperados

La alcaldía lideró la intervención a este sendero, de la cual tomaron parte la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

Más de 100 personas de diferentes entidades, incluyendo la compañía de la Policía Metropolitana de Bogotá, hicieron parte de esta intervención, con la que se logró:

• El desmonte el centro de acopio y reciclaje

• El retiro 110 toneladas de residuos sólidos

• La recuperación de 4.500 metros cuadrados de espacio público

• La poda y limpieza de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes

• El desmonte de cambuches y decomiso de 205 estibas

• La recuperación del paso peatonal

La intervención incluyó la siembra de 2.610 plantas ornamentales como lirios, margaritas y azaleas, en cuatro jardineras construidas en el sector. La inversión para esta iniciativa fue de más de $11 millones que incluyó las plantas y la tierra. Además, se instalaron 610 postes pequeños para proteger las jardineras y evitar nuevas ocupaciones indebidas.