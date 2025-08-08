Animalistas a la expectativa sobre proyecto de cedulación de mascotas

Cúcuta

Fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que propone la creación de la Red Colombiana de Identificación Animal y la cédula animal, lo que ha llevado a que surjan dudas respecto a la implementación de la misma.

La principal está relacionada a la estandarización de los microchips que serían utilizados para la identificación de los animales de compañía y la facilidad de lectura por parte de las autoridades.

“El proyecto de ley trae un objetivo bastante loable, que es tener una base de datos que le sirva a la ciudadanía y a las autoridades para identificar los animales en caso de desaparición o de pérdida del animalito o de abandono del animal, pero trae también consigo varias preocupaciones como puede ser el tema de la estandarización del microchip. En el mercado actualmente existen varias tecnologías que funcionan con distintas frecuencias, con distintas tecnologías que hacen inservibles ciertos lectores de los microchips, entonces tendría que existir una estandarización del microchip para que estos lectores que estén en los CAIs como lo establece la norma, o en los centros de bienestar animal, puedan hacer la lectura del microchip” dijo a Caracol Radio Sergio Jaimes, abogado y veedor animal.

Se refirió a la duda que surge frente a los recursos, ya que “también existe una preocupación sobre el tema de los costos, este proyecto de ley debe tener una fuente de financiamiento clara en el tema de los costos, sobre todo para familias de estratos 0, 1, 2 y quizás el 3 en cuanto al subsidio de la instalación de este microchip en sus animales de compañía”.

Piden que dentro de este proyecto de ley, en el Congreso se tenga en cuenta a los animales que no tienen un hogar y se pueda implementar una estrategia dirigida a ellos.

“Que haya una iniciativa clara de qué va a pasar con los animales que están en condición de calle y además aquellos que son comunitarios, en Cúcuta y en el área metropolitana hay muchos animalitos en esa condición, los animalitos comunitarios son aquellos que viven en ciertos barrios que son los animalitos de los vigilantes del sector o los animalitos que alimentan los vecinos, entonces con estos animalitos también qué va a pasar frente al tema del microchip” puntualizó Jaimes.