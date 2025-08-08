Alerta por aumento de violencia contra población LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos

El ministerio de Interior alertó sobre el incremento de la violencia contra la población LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos en el país.

Según la entidad, se han reportado agresiones contra el líder Néstor Ríos en Montería, la agresión a Karina Carvajal en Viterbo, el homicidio de Ángelo Roso en Medellín y el transfeminicidio de Dayra Michell Martínez en Florida, Valle del Cauca.

“Estos hechos de violencia homicida, atentados y tratos crueles son indignantes y nos impulsan a redoblar esfuerzos como Estado en la garantía y protección de sus derechos”, aseguró Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.

Tras estos hechos, el ministerio señaló que adelanta acciones como la Mesa Nacional de Casos Urgentes, la coordinación entre instituciones y el seguimiento a procesos judiciales.

¿Cuál es el reporte de la Fiscalía sobre estos casos?

A julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha reportado a la Mesa Nacional de Casos Urgentes 48 víctimas de violencia homicida en razón a sus identidades LGBTIQ+.

Además, en la Mesa Nacional de Casos Urgentes se han atendido 59 casos, lo que refleja la constante necesidad de atención y respuesta institucional.

Finalmente, el Ministerio invitó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de violencia a través de los canales oficiales de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, así como a dar seguimiento a las denuncias mediante el correo de la Mesa Nacional de Casos Urgentes.