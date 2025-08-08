250 participantes del programa Camino de Oportunidades concluyeron su formación técnica

Cartagena

Con esfuerzo, disciplina y la motivación de transformar sus vidas, 250 participantes del programa Camino de Oportunidades, de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, y Opportunity International Colombia, culminaron exitosamente sus procesos de formación de habilidades técnicas.

Los participantes, en su mayoría mujeres, provenientes de los sectores El Pozón, Cerros de Albornoz, Pasacaballos, Faldas de la Popa y Torices, se formaron en la institución Elyon Yireh en áreas como panadería, cocina básica, belleza integral, ofimática, bisutería, elaboración de productos químicos, corte y confecciones, abriendo paso a una nueva etapa hacia la generación de ingresos sostenibles y la mejora de su calidad de vida y la de sus familias.

“La apuesta de esta administración, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, es mitigar la pobreza multidimensional y estos estudios les van a permitir ofrecer sus productos y servicios con mejor calidad. Queremos que estas mujeres se conviertan en agentes de cambio, no sólo para sus familias sino también para sus comunidades. Esa es la visión del gobierno: construir una Súper ciudad con Súper ciudadanos”, expresó Jorge Redondo Suárez, director del PES.

Camino de Oportunidades es un programa integral que, en su segunda versión que inició en 2024, acompaña a un total de 500 familias en situación de pobreza extrema, brindándoles herramientas para fortalecer sus medios de vida, generar ingresos sostenibles y superar barreras sociales y económicas.

Como siguiente fase del proceso, los participantes recibirán insumos y activos para la puesta en marcha de sus unidades productivas, además de acompañamiento profesional para impulsar el crecimiento de sus emprendimientos.

Durante la ceremonia, los graduandos expresaron su agradecimiento y compromiso: “Este logro representa un paso muy importante en nuestro crecimiento personal y profesional. Agradecemos a todos los que hicieron posible este momento tan especial para nosotras. Hoy contamos con más herramientas y conocimientos para salir adelante”, manifestó Johana Rodelo, una de las participantes.

Por su parte, Sury Ruiz, gerente del programa, señaló: “Estamos muy contentos porque este es uno de los tantos componentes que tiene el programa, y esta graduación es una muestra de todo ese proceso de formación. Todavía nos queda un camino por recorrer, acompañarlas para que sus unidades productivas se fortalezcan. La invitación es a que sigan formándose y capacitándose para crecer cada vez más”.

El programa Camino de Oportunidades continúa consolidándose como una apuesta transformadora que impacta de manera integral a los participantes y sus familias.