Último año de Petro en la Casa de Nariño: Analistas explican qué viene para el Gobierno

Colombia

Este 7 de agosto se cumplen 3 años del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A propósito, en Caracol Radio consultamos con analistas acerca de cómo se prevé que será su último año en la Casa de Nariño.

Para el analista político, Carlos Arias, el último año del presidente Petro como líder del país “será el año de la radicalización de su discurso ideológico, será el año en el que la moralización de sus opiniones aumentarán la polarización que vive el país y en especial, buscará resaltar su gestión mediante verdades a medias o noticias falsas”.

Un año electoral

Indicó de hecho Arias que durante este último año el país verá al jefe de estado mucho más involucrado en la contienda electoral previo a las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026, “veremos a un presidente mucho más activo en el mejor escenario que puede y sabe hacer, el electoral”.

“Este último año será el año de los discursos de las redes sociales y de las campañas electorales en donde el presidente, con sus mensajes, avivará el debate electoral y alentará a sus candidatos a Cámara y Senado en procura de mantener su fuerza electoral en el Congreso después de 2026”, agregó.

Por otro lado, para la subdirectora de PARES, Laura Bonilla, en este último año del presidente Petro en la Casa de Nariño, se le verá “más rodeado de gente más pragmática” e indicó que incluso hay rupturas con otros movimientos y tensiones dentro de la izquierda.

“Con la salida de la ministra de Ambiente, con el movimiento indígena, pero también pues las tensiones preelectorales naturales de un debate de este tipo y pues de la llegada de la izquierda al poder, que eso pues no es nada extraño, pero puede llegar a agudizarse también en este último año”.

La Reforma a la Salud

Bonilla también habló de cómo ve el panorama para la aprobación de la Reforma a la Salud en el Congreso de la República. Sobre esto señaló que “es muy poco probable que el Gobierno logre ya en el último tramo sacar reformas, pero siempre es un tema que no hay que descartar”.

Insistió la subdirectora de PARES en que la crisis en el sistema de salud y la situación de las EPS podría verse como una manera para “presionar de una forma más fuerte al Congreso para que finalmente decida legislar sobre el tema de reforma a la salud”.

Sumado a esto, para el analista político Gabriel Cifuentes, son 10 los retos principales para este último año de Gobierno. Entre estos, se refirió a la Paz Total y el orden público y señaló que “son muy pocos los avances en las mesas de negociación, hay una escalada y recrudecimiento de la violencia en varias regiones y todavía no se tiene el marco jurídico para el sometimiento”.

Relación Petro - Congreso

Mencionó Cifuentes que otro de estos retos está relacionado con la ruptura institucional con el Congreso de la República. Aseguró que el presidente Petro “tendrá que restablecer los puentes con el Congreso y con las altas cortes además de las autoridades electorales”.

Agregó Cifuentes que el Gobierno también deberá repensar sus relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, “donde parece haber un teléfono roto entre Washington y Bogotá y donde este año se tendrán que definir temas importantes como la certificación o desertificación de Colombia, el presupuesto de cooperación y los asuntos migratorios”.