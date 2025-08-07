Terminal de Cúcuta tendrá control de acceso y nueva tecnología antes de fin de año

Cúcuta.

La Terminal de Transportes de San José de Cúcuta se prepara para una transformación significativa antes de finalizar el año.

Carlos Andrade, gerente de la entidad, confirmó que se pondrá en marcha un plan de modernización con el que se busca mejorar el control interno, el acceso de los pasajeros y la información al usuario.

El proyecto entidad incluye el cerramiento total del patio de abordaje, con el fin de que solo puedan ingresar las personas que cuenten con su respectivo tiquete, tal como ya funciona en la mayoría de terminales del país. Esta medida también responde a los lineamientos exigidos por la Superintendencia de Transporte.

“Estamos hablando de un cambio radical. De aquí al primero de diciembre vamos a implementar el cerramiento interno y el uso de tecnología para el control de acceso. Esto nunca se había hecho en Cúcuta y es un paso importante para lograr una terminal realmente organizada”, señaló Andrade.

El gerente explicó que también se instalará un sistema de video y sonido que permitirá informar a los pasajeros sobre los precios reales de los pasajes y los puntos autorizados para comprarlos, lo que permitirá combatir la informalidad y mejorar la atención.

Según Andrade, estas acciones permitirán convertir a la Terminal de Transportes de Cúcuta en un referente de orden y modernización. “Vamos a cumplir con las exigencias de ley y con lo que la ciudad necesita para brindar un servicio seguro y transparente”, concluyó.