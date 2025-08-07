Cartagena

Sicarios mataron a un hombre con antecedentes por hurto en el barrio El Pozón de Cartagena

Los pistoleros huyeron del lugar sin ser capturados

Colprensa

Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Pozón, calle La Cuchara, se presentó el homicidio de Johnatan Rada Guerrero, de 24 años, quien recibió varias lesiones por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

De acuerdo a testigos, el ahora occiso se encontraba en la terraza de una vivienda, cuando se acerca un sujeto, desenfunda un arma de fuego y le dispara.

Al hoy difunto le registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2024) y lesiones personales (2022). Entre tanto, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación.

