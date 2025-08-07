Se espera que 4.000 cucuteños marchen este 7 de agosto en apoyo a Álvaro Uribe Vélez.

Cúcuta

El Centro Democrático en Cúcuta se prepara para participar, este 7 de agosto, en la marcha nacional en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de conocida la condena a 12 años por parte de la justicia colombiana.

“Estamos entusiasmados con este ejercicio democrático, más allá de una marcha a favor de nuestra postura con respecto al juicio en contra del expresidente Uribe, es una marcha donde llamamos a la libertad y a resaltar los valores democráticos de nuestro país, de nuestro departamento y de nuestra ciudad”.

Indicó que “Cúcuta no puede ser ajena a este ejercicio, porque hemos sido golpeados por este gobierno y tenemos el espejo de lo que viene pasando al interior del gobierno de Venezuela. Por eso hemos citado a todos los cucuteños. Estamos organizados a partir de las 9:00 de la mañana en el parque Fundadores, a un costado del Centro Comercial Ventura Plaza. Desde allí iniciaremos una marcha que llegará al Parque Santander”.

En esta plaza adelantarán un ejercicio cultural de entretenimiento. La cita es para que todas aquellas persona que quieran participar, lleguen con camisetas blancas o de la Selección Colombia.

El Centro Democrático en Norte de Santander espera que unas 4.000 personas participen en esta jornada.