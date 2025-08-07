Cúcuta

Sacerdote que fue secuestrado en Viotá regreso a su pueblo natal

Familiares y amigos realizaron una celebración religiosa

Carlos Saúl Jaimes Guerrero / Foto: Redes sociales

Los familiares y la comunidad del municipio de Labateca celebraron el regreso a su pueblo natal del sacerdote Carlos Jaimes, quien había sido secuestrado en Viotá, Cundinamarca hace varios días atrás.

Los familiares del jerarca le contaron a Caracol Radio las experiencias vividas luego de su amargo episodio, el regreso a la libertad y luego de reencontrarse con sus seres queridos.

Su hermana, Erika Guerrero, dijo a Caracol Radio que “lo recibimos con el corazón, como siempre con los brazos abiertos, con el amor de la familia y del pueblo que lo recibió y que celebró su llegada”.

“Es una dicha plena tenerlo en casa, unidos en familia y comunidad, verlo sano y salvo es una bendición de Dios. Fue una grata sorpresa, no lo esperábamos, esta bien de salud y en perfecto estado. Nos da alegría que esta bien” dijo su familiar.

“Vino a saludarnos y compartir con el unos días, para darle continuidad a su trabajo sacerdotal, eso es lo que el espera” precisó.

Indicó que en medio del júbilo que los acompaña lo van a complacer con las sopas que mas le gustan a su paladar.

Finalizó expresando que “hicimos una misa de acción de gracias, una pequeña marcha por el pueblo, y hoy es un hombre muy consentido en la casa...” expresó su hermana.

