“Quienes van a Estados Unidos con chismes quieren el triunfo del narcotráfico”: Gustavo Petro

En su discurso del 7 de agosto, a un año de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro también se refirió a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro también se refirió a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Aseguró que el narcotráfico es el "ganador" de la ruptura de las relaciones internacionales.



Desde Leticia, Amazonas, el mandatario invitó a otros países a ponerse de acuerdo “antes de que las mafias ganen” y señaló que le envió un mensaje al presidente de Estados Unidos Donald Trump, a través de sus funcionarios.

“Porque esto mismo que le dije al presidente Trump, no personalmente porque nunca ha querido hablar con un bolivariano, sino a través de sus funcionarios, se lo digo”.

También aseguró el jefe de estado que el narcotráfico es el “ganador” de la ruptura de las relaciones internacionales.

“Los que quieren romper las relaciones entre Colombia y Estados Unidos yendo allá a los Estados Unidos con chismes, mentiras y calumnias, tratando no sé, de defender su patriarca, ese no es mi interés. Esos que han ido allá lo que quieren es que se rompan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y eso tiene un objetivo, un ganador que se llama narcotráfico”.

Señaló además el presidente Petro que “el ganador neto de que se rompan las relaciones entre Colombia y Perú se llama narcotráfico. Son mafiosos los que intentan, a través de los gobiernos, separar los pueblos”.